شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يسخر من انتشار فيروس كورونا على طريقته الخاصة ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سخر النجم محمد رمضان، من تفشي فيروس كورونا، بنشره مقطع فيديو ساخر علي أنغام أغنيته "فيروس"، وأظهر مقطع الفيديو فيروس كورونا على هيئة وحش يضرب عدة دول مثل إيطاليا والصين وإيران، ويظهر فى الخلفية مصر بعيدة عنه لا يرها.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد المصابين إلى 166 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتى وفاة جديدتين.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الحالات الجديدة التى ثبتت إيجابيها اليوم من بينها 35 مصريًا، و5 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة، موضحًا أن من بينهم 8 حالات عائدة من العمرة، والباقى من المخالطين للحالات الإيجابية التى تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصى التى تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

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وأشار مجاهد إلى تسجيل حالتى وفاة جديدتين واحدة لألمانى الجنسية يبلغ من العمر 72 عامًا بمحافظة الأقصر، والأخرى لمصرى يبلغ من العمر50 عامًا من محافظة الدقهلية، كان مخالطًا للسيدة المصرية التى توفيت يوم 12 مارس بذات المحافظة، لافتًا إلى أن أسرة المتوفى البالغ عددهم 3 أفراد تم سحب عينات لهم وجاءت نتائجهم إيجابية لفيروس كورونا المستجد وهم ضمن عدد إجمالى الحالات الإيجابية المعلنة.