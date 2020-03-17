شكرا لقرائتكم خبر عن بعد موجة البرد .. سعد الصغير يعود لـ"عسلية" مع "ولاد إمبابة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل اليوم المطرب سعد الصغير تصوير عدد من مشاهد مسلسل "ولاد امبابة" في أحد الاستديوهات في شبرامنت بالهرم بعد موجة البرد الشديدة والأمطار التي تعرضت لها البلاد على مدار الأيام الماضية، العمل يشارك فى بطولته كل من فريدة سيف النصر وسمير غانم وأحمد شيبة ولطفى لبيب وشمس ونادر أبو الليف وعبد الله مشرف ويسرا المسعودى وبوسى شاهين، ومراد فكرى ومحمود فارس وهانى الأسمر وإسماعيل فرغلى ومحمد فاروق ومصطفى أبو سريع وعمرو رمزى وبرلنتى فؤاد، ومطربا المهرجانات أوكا وأورتيجا، والعمل تأليف أيمن بكرى، وإخراج ممدوح زكى، ويتم طرحه فى موسم رمضان المقبل.

ويجسد سعد الصغير من خلال العمل شخصية "عسيلة" شاب بسيط من منطقة شعيبة، ويقع في قصة حب مع "فريدة" التى تجسدها الفنانة يسرا المسعودى من أسرة غنيه داخل أحدث العمل.

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من ناحية أخرى شارك سعد الصغير مؤخراً فى بطولة مسرحية "لوكاندة الأوباش" مع كل من الفنان ماجد المصرى وحسن الرداد ومايا دياب ومن إخراج أشرف زكى، والذى يعتبر هذه الخطوة مهمة فى مشواره الفنى خاصة أنه قليل فى أعماله المسرحية، حيث تعد هذه الثالثة له بعد مشاركته قبل ذلك فى عمل مسرحى فى العراق ومشاركته فى أحد عروض مسرح مصر.

وقال لنا سابقًا إن حمدى بدر هو من قام بترشيحه لهذه المسرحية بتحدثه مع الفنان أشرف زكى الذى وافق على الفور باعتباره إضافة للعمل على حد وصفه كما أنه سعيد بالتعاون مع النجوم المشاركين فى المسرحية الذى يراهن عليها بقوة.

وأحيا المطرب سعد الصغير مؤخرًا حفلاً غنائيًا ضمن "ليالى المحروسة"، والتى تقام ضمن فعاليات موسم الرياض فى المملكة العربية السعودية ورفع شعار كامل العدد، وقدم من خلاله عددًا من أغانيه منها "العنب" و"النهاردة فرحى ياجدعان" وغيرها من الأغانى التى تفاعلت معها الجاليات العربية.