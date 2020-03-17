شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تستعين بمقولة للإمام على بن أبى طالب فى محاربة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعانت الفنانة إليسا بمقولة للإمام على بن أبى طالب لمواجهة فيروس كورونا وحث المواطنين على الجلوس في المنازل وعدم الخروج، ونشرت صورة للمقولة عبر حسابها على تويتر، " يأتي على الناس زمان يكون فيه أحسنهم حالا من كان جالسا في بيته".

ووجهت الفنانة اللبنانية إليسا الشكر للأطباء والممرضين وكل العاملين بالمستشفيات والمجال الصحى، الذى يخاطرون بحياتهم لمساعدة المصابين بفيروس كورونا المستجد، ووصفتهم بـ"الجنود المجهولين والأبطال".



إليسا

وقالت إليسا فى تغريدة عبر حسابها الرسمي بتويتر: "فى جنود مجهولين وأبطال حقيقيين بيستاهلوا منا ألف تحية، كل الأطباء والممرضين والمسعفين وكل العاملين بالمستشفيات يللى تاركين عيلهن وعم يشتغلو من قلبن ليساعدو الناس. بيستاهلو منا كل تقدير".

واستنكرت الفنانة اللبنانية إليسا ضعف إمكانيات لبنان فى مواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فى ظل انتشار المرض بين المواطنين اللبنانيين بشكل كبير، لافتة إلى أن عدد الإصابات يمثل نسبة كبيرة بالنسبة لتعداد سكان البلد، وأن الدولة غير مؤهلة مثل باقى الدول للتعامل مع الأزمة.

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وقالت إليسا، فى تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "عدد الإصابات بلبنان مقارنة بعدد سكانو كتير كبير ونحنا مش مؤهلين متل باقى الدول! عملوا معروف التزمو بالبقاء بالبيت وما تضهروا لأنو القصة عم تكبر ومنا لعبة أبدا.. فى صحتكن وصحة الناس كمان!".

وبهذه التدوينة تكون قد انضمت ملكة الإحساس، إلى حملة "خليك بالبيت"، التى أطلقها إعلاميون لبنانيون لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وشارك فيها عدد كبير من الإعلاميين والفنانين اللبنانيين، من بينهم النجوم راغب علامة، وميريام فارس، والإعلامى نيشان، وغيرهم.

يأتى هذا فيما أعلنت السلطات الصحية اللبنانية، الخميس الماضى، ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 3 حالات، جاء ذلك بحسب ما نقلته قناة العربية، وكانت السلطات الصحية فى لبنان، قد أعلنت، الأربعاء، تسجيل حالة وفاة ثانية جراء الإصابة بفيروس كورونا، جاء ذلك بحسب ما ذكرته قناة العربية فى خبر عاجل، كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد إجمالى الإصابات إلى 59 إصابة.

وقال المدير العام فى وزارة الصحة اللبنانية الدكتور وليد عمار - حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانى - إن 4 إصابات تم تسجيلها فى مستشفى "سيدة المعونات" و4 آخرين تم تسجيلهم مستشفى "اوتيل ديو".