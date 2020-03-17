شكرا لقرائتكم خبر عن توقف مسلسل "اختراق 2" واستكمال تصويره مجهول.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش صناع مسلسل "اختراق 2" في ورطة حقيقية بعد قرار تعليق حركة الطيران بدءًا من بعد غدِ الخميس وحتى يوم 31 من شهر مارس الجاري ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيرس كورونا، حيث إن معظم الفنانين المشاركين في بطولة العمل سعوديون وهذا يتطلب سفرهم بين مصر والسعودية لتصوير المشاهد.



مسلسل اختراق 2

واضطر القائمون على المسلسل لإيقاف التصوير بعد انهاء عدد من المشاهد في مصر خلال الأسابيع القليلة الماضية، إلا أن صعوبة حضور الفنانين السعوديين الى مصر حالياً لتصوير مشاهدهم، إضافة إلى صعوبة السفر كذلك إلى السعودية للتصوير هناك، جعل العمل يتوقف مع وجود احتمالية كبيرة لتأجيله وعدم عرضه في شهر رمضان المقبل خاصة لو استمر قرار تعليق الطيران بعد الفترة المحددة.

ويشارك عيد فى بطولة المسلسل مجموعة من النجوم منهم أحمد عيد، مي سليم، ومحمود حمدان، ونضال نجم، وطلال السدر، ومحمد العيسى، وحسن عيد، ووائل عبد العزيز، وهو من تأليف محمود حمدان ويشارك فى التأليف فضل توشنا، وإخراج أحمد حسن، وتدور أحداثه حول الإرهاب وآثاره على المجتمعات، من خلال قصة طبيب يجد نفسه متورطا، ضمن جماعة إرهابية.