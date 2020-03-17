شكرا لقرائتكم خبر عن مى سليم تحتفل بعيد الأم مع ابنتها لى لى بفوتو سيشن × 6 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة مى سليم عن جلسة تصوير جديدة مع ابنتها لى لى من أجل الظهور على غلاف إحدى المجلات المصرية بالتزامن مع الاحتفال بعيد الأم الذى يحل يوم السبت، حيث اعتادت مى على الخضوع لجلسة تصوير مع ابنتها الوحيدة في كل عام تزامناً مع احتفالات عيد الأم، اضافة إلى مشاركة جمهورها بصور تجمعها بابنتها بشكل دائم.

وتصور مى حالياً دورها فى مسلسل "خيط حرير" مع النجمة مى عز الدين والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، والعمل من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر، ويشارك فى بطولته محمود عبد المغني، نيكولا معوض، يوسف عثمان، هنادى مهنى، سوسن بدر، أحمد خليل، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.



مى سليم وابنتها لى لى

كما تربتط مى بتصوير مسلسل "اختراق 2 " حيث توقف العمل قبل يومين بسبب قرار تعليق حركة الطيران ومفترض أن يتم تصوير عدد من المشاهد في السعودية، والعمل يشارك في بطولته الفنان السعودى طلال السدر، وأحمد عيد، مى سليم، وراندا البحيري، والسوري نضال نجم وراندا البحيرى، والفنان السعودى محمد العيسي والمذيعة مها منصور، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج أحمد حسن.

وكان آخر أعمال مى سليم مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذى عرض على قناة ON E، وشارك فى بطولته إياد نصار، إنجى المقدم، داليا مصطفى، إدوارد، أمانى كمال، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، ندا عادل، لمياء كريم، جينا سليم ورباب ممتاز، ورحاب نصر، وسمر محمد متولى وتأليف أيمن سليم ونهى سعيد وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

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مى سليم وابنتها



مى سليم ولى لى



مى سليم فى جلسة تصوير مع ابنتها