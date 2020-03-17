شكرا لقرائتكم خبر عن عايشة فى عالم تانى.. كيم كاردشيان تغازل ابنها بصورة: "طفلى الصغير وسيم وحلو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفت نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان، بصورة جديدة لطفلها الرابع سالم وست، البالغ من العمر قرابة 10 أشهر، والذى رزقت به من أم بديلة، ويكمل عامه الأول بعد شهرين فقط، ونشرت كاردشيان، صورة ابنها عبر حسابها على انستجرام، وكتبت فى تعليقها على الصورة: "طفلى الصغير وسيم وحلو".

وتأتى تغريده كيم كاردشيان، عن طفلها بعيدة تمامًا عن الطقس العام المسيطر على تغريدات ومشاركات أغلب النجوم حول العالم، حيث تركزت أغلب التدوينات والتغريدات عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، على توجيه النصائح حول الوقاية من تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، أو إعلان بعض النجوم فرض العزل الذاتى على أنفسهم داخل المنزل، إضافة لمشاركة بعض من ملامح حياتهم اليومية داخل المنزل بعد الحجر الصحى.





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ويشار إلى أن كيم كاردشيان نجمة تلفزيون الواقع، كانت قد أعلنت فى مايو 2019، أنها أطلقت اسم "سالم وست" على طفلها الرابع الذى وضعته أم بديلة، منتصف شهر مايو من العام ذاته، وقالت كاردشيان فى تغريده لمتابعيها على "تويتر" الذين يبلغ عددهم 60 مليون شخص – آنذاك - "سالم وست"، وذلك فى تعليق على صورة نشرتها لطفلها الملفوف فى بطانية بينما ينام فى سريره.

ويذكر أن كيم كاردشيان وزوجها المغنى كانى وست، لديهما، ثلاثة أطفال آخرون هم شيكاغو، التى ولدت فى يناير 2018 من أم بديلة أيضًا، وسينت البالغ من العمر ثلاثة أعوام، ونورث وعمرها خمس سنوات، وقالت كاردشيان، إنها قررت الاستعانة بأم بديلة بعد أن حذرها الأطباء من مشكلات صحية خطيرة إذا حملت مرة أخرى بعد ولادة سينت فى 2015.