بعد هانكس وإدريس إلبا ونجم "لعبة العروش".. إصابة بطلة "Frozen II" بـ"كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

أعلنت الفنانة الأمريكية راشيل ماثيوز، 26 عامًا، بطلة "Frozen II"، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

ونشرت راشيل ماثيوز، عبر خاصية "الاستوري"، على إنستجرام،: "مرحبا يا رفاق لقد أجريت اختبارًا وجاءت النتائج إيجابية لفيروس كورونا، وخضعت للحجر الصحي الأسبوع الماضي ولست متأكدة من الخطوة التالية، ولكن من الواضح حتى الآن بقائي في الحجر الصحي حتى يطلب مني عكس ذلك، أنا أشعر بتحسن ولكنني سأشارك ببعض المعلومات التي ستكون مفيدة للبعض.

وكشفت بطلة "Frozen II "، لجمهورها عن الأعراض التي شعرت بها على مدار أسبوعا كاملا قائلة: "الأعراض بدأت مع التهاب في الحلق والتعب والصداع، والتي وصلت إلى حمى خفيفة، وفي اليوم الثاني صاحبت الحمى أوجاع في الجسم وضيق في التنفس، وتعب كبير مع فقدان شهية وسعال جاف، في اليوم الثالث أصبحت لا أعاني من الحمى وأوجاع طفيفة في حين أن الرئتين أصبحا أسوأ بكثير مع استمرار أعراض ضيق التنفس والتعب وفقدان الشهية، أما اليوم الرابع فشعرت بضيق في التنفس مع فقدان حاسة الشم والتذوق والأيام التالية كلنت الأعراض تزيد وتنقص.

وبذلك تنضم راشيل ماثيوز لقائمة مشاهير هوليوود ممن أصيبوا بفيروس كورونا مؤخرا مثل توم هانكس وإدريس إلبا وكريستوفر هيفجو، نجم المسلسل الشهير Game of Thrones.