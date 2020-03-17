شاهد| أغنية تتر مسلسل "قوت القلوب" للفنان وائل جسار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

طرحت قناة الحياة أغنية تتر مسلسل "قوت القلوب" من غناء الفنان اللبناني وائل جسار.

وطرحت القناة الأغنية عبر حسابها على فيسبوك، في فيديو مصحوبا بلقطات من المسلسل.

والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، ومن ألحان وتوزيع محمود طلعت.

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المسلسل من بطولة ماجدة زكي، الذي يشهد عودتها بعد غياب 3 سنوات، كما يشارك في بطولته رانيا فريد شوقي وسهر الصايغ وإسلام جمال ومحمد أنور وفراس سعيد وديانا هشام، ومن تأليف محمد الحناوي، وإخراج مجدي أبو عميرة.

والمسلسل من المقرر عرضه يوم السبت المقبل، ومن إنتاج سينرجي.