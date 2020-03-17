بدأ في فرقة عمرو دياب وسبب بكائه وزوجته ونجله على الهواء.. حكايات أحمد فهمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

يحتفل اليوم المطرب والممثل والملحن أحمد فهمي، بعيد ميلاده الـ40، الذي استطاع أن يحقق نجاحات ملحوظة في كل مجال.

أحمد فهمي لديه العديد من الحكايات المتعلقة بمشواره سواء الفني أو الشخصي، نستعرض أبرزها تزامنا مع هذه المناسبة:

- فهمي من مواليد 17 من مارس عام 1980، محافظة القاهرة.

- درس في الكونسرفتوار، وبدأ حياته الفنية عازفا للكمان في فرقة النجم عمرو دياب.

- تزوج من المطربة والمذيعة أميرة فراج، وأنجب طفلين هما "عمر وحسن"

- في عام 2003 شارك في تأسيس فريق واما الغنائي مع نادر حمدي وأحمد الشامي ومحمد نور.

- أصدر معهم عدة ألبومات أهمها: "يا ليل، يا غالي عليا، رايحة جاية، كان ياما كان".

- عام 2007 أصدر "ألبوم" منفردا بعنوان " جيت في بالي"، كا طرح عدد من الأغاني المنفردة.

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- شارك في عدد من الأفلام السينمائية، أبرزها: "بدون رقابة، جدو حبيبي، خليج نعمة، مصور قتيل، أزمة شرف".

- وكذلك شارك في عدد من المسلسلات أيضًا، مثل: "الميزان، لأعلى سعر، خطوط حمرة، الداعية، أنا شهيرة أنا الخائن".

- وقدم عددا من البرامج، منها "آراب أيدول، Hit، قعدة رجالة".

- في مطلع عام 2018، واجه فهمي هجوما شديدا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منتقدين حديثه عن زوجته ومنعها من الغناء ومطالبته لها بقطع علاقاتها بالزملاء الرجال"، وذلك بعد أن ظهرت زوجته في مقطع فيديو مصور، خلال استضافته ببرنامج "أنا وأنا"، مع الإعلامية سمر يسري، قبل أن يتم حذف الفيديو من على "يوتيوب".

ورد فهمي على الهجوم برسالة شديدة اللهجة عبر "تويتر": "مش قادر أتخيل كمية المرض والحقد الموجودة عند بعض الناس، واللغة السوقية في الحوار، حياتي الشخصية ملكي أنا، لو اتجوزت أمَّك أو أمِّك ابقوا اعترضوا".

ودافعت زوجته أميرة فراج عنه عبر صفحتها:" للأسف العيب على البرنامج والقائمين عليه أنهم أخدوا جزء من إجاباتي ع الأسئلة وشالوا، إني قلت أنا دلوقتي بشتغل وبغني وانت بتدعمني وبتشارك معايا الحفلات، واستكملت برنامج غير مهني، قايم على الضغط على جمل معينه في الحوار والضغط على الضيف والتدخل في حياة الناس".

- في أكتوبر 2018، وخلال إحدى حلقات برنامج "حكايتي مع الزمان"، دخل أحمد فهمي وزوجته ونجله في حالة تأثر وبكاء شديدة، بعدما ظهرت على الأبوين ملامح التقدم في العمر، باستخدام أحد البرامج.