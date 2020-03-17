محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
انتهى الفنانتين بوسي ونورا، من تشييع جثمان شقيقتهن الكبرى "هُدى"، التي وافتها المنية اليوم الثلاثاء، ودُفنت بمقابر الأسرة بطريق الواحات في مدينة السادس من أكتوبر.
وقالت الإعلامية بوسي شلبي، المقربة من أسرة الفقيدة، إن العزاء سيقام مساء اليوم بمنزل أهل المتوفية.
وكان آخر ظهور للفنانة بوسي في فبراير الماضي بالمملكة العربية السعودية، أثناء أداء فريضة العمرة مع ابنتيها مي وسارة، بينما ظهرت الفنانة نورا في عزاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي نوفمبر الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص.. تعرف على موعد عزاء شقيقة بوسي ونورا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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