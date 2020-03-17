فيديو| عبير صبري تخضع للتعقيم في كواليس "دهب عيرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة عبير صبري جمهورها بمقطع فيديو، خلال إجراءات عملية التعقيم التي خضعت لها، في كواليس مسلسل "دهب عيرة"، الذي يعرض رمضان المقبل.

وعلقت الفنانة عبير صبري على الفيديو: " إجراءات تعقيم لوكيشن تصوير مسلسل دهب عيرة، بجهاز قياس الحرارة والكحول الطبي، برافو فريق إنتاج المسلسل، ربنا يحفظنا جميعا".

مسلسل "دهب عيرة" من بطولة الفنانه يسرا، حلا شيحة، خالد سرحان، بيومى فؤاد، عبير صبري ، جومانا مراد ، هنادى مهنا، وغيرهم من النجوم من تأليف أمين جمال وأحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.