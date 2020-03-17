الفيشاوي ساخرًا: "محدش يحط إيده على وشه" ثم يضعهما على وجهه - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شارك الفنان أحمد الفيشاوي، جمهوره ومتابعيه، مقطع فيديو له ظهر خلاله وهو يسخر، ووجه رسالة للجمهور بعدم وضع أيديهم على وجوههم كإجراء احترازي من فيروس كورونا المستجد.

وخلال الفيديو، انفعل الفيشاوي ووضع يده على وجهه في مشهد أثار ضحك عدد من نجوم الوسط الفني في التعليقات، ومن بينهم "مصطفى خاطر، وأحمد زاهر، وكندة علوش، وعمرو سعد، وهشام ماجد، وأحمد داوود".

ويعرض للفيشاوي حاليًا فيلم "يوم وليلة" في دور العرض السينمائية، الفيلم من بطولة خالد النبوي، ودرة، وحنان مطاوع، ‏وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة ‏العيلي، وشادي أسعد‎، تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم.