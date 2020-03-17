صور| مي سليم رفقة ابنتها في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة مي سليم مجموعة من الصور تجمعها بـ" ابنتها" "لي لي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" من أحدث جلسة تصوير. وظهرت مي مع لي لي في الصور مرتديتان نفس الفستان، وعلقت :"كل سنة وكل الأمهات بخير". وتشارك الفنانة مي سليم في الجزء الثاني من مسلسل "اختراق" بطولة الفنان أحمد عيد، ، ونضال نجم، والفنان السعودي محمد العيسى، و تأليف محمود حمدان، وإخراج أحمد حسن.

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