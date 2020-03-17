إيرادات الاثنين.. "Bloodshot" الأول و"onward" في المركز الثامن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "Bloodshot"، بطولة Vin Diesel، في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري، بعدما حقق أمس الاثنين 16 مارس، إيراد قُدر بـ82 ألفًا و737 جنيهًا.

وجاء في المركز الثاني فيلم "The Invisible Man" بطولة Elisabeth Moss، محققًا 37 ألفًا و152 جنيهًا، وحصل على المركز الثالث فيلم "Bad Boys For Life" بطولة ويل سميث، وبلغ إيراده 13 ألفًا و129 جنيها، واحتل المركز الرابع فيلم "I still believe" بعد تحقيقه 13 ألفًا و87 جنيهًا.

وذهب المركز الخامس لفيلم "The Call Of The Wild" بطولة Harrison Ford، الذي حقق 8 آلاف و432 جنيها، وكان المركز السادس من نصيب فيلم "escape from pretoria" محققًا 7 آلاف و729 جنيها، وحصل على المركز السابع فيلم الرعب الأمريكي "Brahms: the boy 2" بعد تحقيقه 5 آلاف و666 جنيهًا.

وجاء في المركز الثامن فيلم "onward" محققًا 4 آلاف و302 جنيه، ويأتي في المركز التاسع فيلم "Jumanji: The Next Level" بطولة Dwayne Johnson ، وحقق 4 آلاف و238 جنيها، واحتل المركز العاشر فيلم "Sonic The Hedgehog"، محققًا 2277 جنيها.