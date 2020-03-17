وليد فواز يوجه نصيحة لجمهوره: "مفيش أي داعي نخرج برة البيت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

وجه الفنان وليد فواز، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، النصيحة لجمهوره.

وكتب: "في ظل الظروف الطارئة اللي كلنا بنمر بيها، مبقاش فيه أي داعي إننا نخرج برة البيت إلا لسبب فعلا مهم ويستاهل".

وتابع: "بس وإنت قاعد بقى متخليش قعدتك كلها على اللاب توب أو تليفونك، حاول تتعرف على أسرتك وتحبهم من جديد".

يذكر أن الحكومة المصرية اتخذت عدة قرارات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، من بينها تعليق الطيران، وتعطيل الدراسة، وإعفاء بعض الفئات من التواجد في وظائفهم الحكومية