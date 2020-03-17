وفاة شقيقة الفنانتين بوسي ونورا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
توفيت السيدة هدى، الشقيقة الكبرى للنجمتين بوسي ونورا، اليوم الثلاثاء، وتم تشييع جثمانها بحضور الأهل والأصدقاء وعدد محدود من نجوم الفن.
وأكدت الإعلامية بوسي شلبي، المقربة من أسرة الفقيدة، خبر الوفاة في تصريح لـ"الخليج 365"، موضحة أنها تتواجد حاليًا في الجنازة، وأن موعد العزاء لم يُحدد بعد.
وكان آخر ظهور للفنانة بوسي في فبراير الماضي بالمملكة العربية السعودية أثناء أداء فريضة العمرة مع ابنتها مي نور الشريف وظهرت الفنانة نورا في عزاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي نوفمبر الماضي.
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