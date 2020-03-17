كشف باند وسط البلد، عن أحدث أعمالهم الفنية، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. ونشر وسط البلد بوستر أغنيته المقبلة، والتي تحمل أسم أرقص مع الدنيا، وعلق الباند على البوستر قائلًا: أرقص مع الدنيا .. قريبًا خليكم جاهزين. Advertisements يذكر أن باند وسط البلد طرح مؤخرًا كليب بعنوان تلاميذنا، كما حقق الكليب نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. وسط البلد يزيح الستار عن "ارقص مع الدنيا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.