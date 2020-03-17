فيديو .. محمد نور يطرح أحدث كليباته "أمي"

طرَح الفنان محمد نور أحدث كليباته، والذي يحمل اسم أمي، وجاء ذلك عبر قناة أي ميديا ميوزك ريكوردز الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.
وكليب أمي من فيلم ورقة جمعية، والأغنية من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان محمد نور، وتوزيع زووم.
وفيلم ورقة جمعية من تأليف محمد جمال طه، وإخراج أحمد البابلي، وبطولة كل
يذكر أن الفنان محمد نور طرح سابقًا كليب بعنوان إنسانى وخليك بعيد، كما كسر الكليب حاجز المليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.
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