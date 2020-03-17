شاهد .. طارق الشيخ يزيح الستار عن أحدث كليباته

كشف الفنان طارق الشيخ عن أحدث كليباته، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. ونشر الشيخ أفيش الكليب، والذي يحمل اسم وردة البيت، وهو من إخراج محمد القاضى، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع كريم عبد الوهاب. Advertisements يذكر أن الفنان طارق الشيخ طرح مؤخرًا كليب بعنوان حظي خاني، وهو من إخراج محمد حجازي، والأغنية من كلمات سامح الكومي، وألحان طارق الشيخ، وتوزيع محمد جابر، كما كسَر الكليب حاجز الـ 2 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب. طرح مؤخرًا كليب بعنوان، وهو من إخراج محمد حجازي، والأغنية من كلمات سامح الكومي، وألحان طارق الشيخ، وتوزيع محمد جابر، كما كسَر الكليب حاجز الـ 2 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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