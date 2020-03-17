صورة.. ياسمين عبدالعزيز في طفولتها

نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، صورة لها من طفولتها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأظهرت الصورة ملامح ملائكية لياسمين، ومازالت تحتفظ ببعض ملامح الطفولة

حتى الآن، وأبدى متابعيها إعجابهم بملامحها الثابتة التي لم يغيرها الزمن، وحبهم لحفاظها على جمالها الطبيعي الهادئ.

يذكر أن ياسمين تستكمل تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد "ونحب تاني ليه" المتوقع عرضه في موسم رمضان القادم، من بطولة شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، أحمد سعيد عبدالغني، سليمان عيد، كارولين عزمي، ومن تأليف:عمرو محمود ياسين، إخراج:مصطفى فكري.