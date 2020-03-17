شاهد.. سيرين عبدالنور تعايد ابنها كريستيانو

عايدت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور ابنها ، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".

وعلَّقت سيرين على الصور قائلة:"مثل اليوم الله عطاني نعمة ثانية بعد بنتي تاليا غير كل النعم الله هداني طفل نطرتو كتير وكنت صلي إغمرو بين إيديي كنت أتخايل كيف

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رح يكون شكلو بتذكر كتير منيح أول نظرة منو وأول ضحكة وأول غمرة. بحبو حب هو وأختو ما إلو وصف ولا حدود صارو سنتين يا قلبي وعمري وروحي يا رب عطية عمر وأيام حلوة وصحة وفرح الدني كريستيانو رحمة".



يذكر أن الفنانة سيرين تستعد لطرح مسلسلها الجديد "دانتيل" ﺇﺧﺮاﺝ المثنى صبح، ﺗﺄﻟﻴﻒ إنجي القاسم، بطولة محمود نصر، سارة أبي كنعان، سلوم حداد، وسام فارس، نقولا دانيال.



تدور أحداث مسلسل دانتيل في إطار رومانسي بفترة الخمسينيات حول أحد أصحاب بيوت الأزياء الذي يقع في حب فتاة خياطة تعمل لديه، يتعرض كلا منهما لصراعات عديدة، وسط علاقاتهما بالعاملين والعملاء.