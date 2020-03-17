كورونا تُعيد أحمد جمال للصيدلة من جديد

وجَّه المطرب أحمد جمال رسالة توعية لجمهورة عن فيروس كورونا المستجد، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشخصية "فيسبوك".
ونشر "جمال" فيديو يقدم خلاله بعض النصائح لجمهوره بعدم الإحراج من ارتداء
وأضاف: "مهمٌّ جداً ننفذ الكلام ده لو إحنا فعلاً في ضرورة قصوى للنزول، غير كده عدم النزول من البيت أفضل لينا كلنا طبعاً".
وتابع :"مش هوصيكم على التعقيم باستمرار و غسل اليدين بالصابون بجانب استخدام الكمامة.. وربنا يحفظكم جميعًا".
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