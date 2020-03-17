وائل كافوري يوجه نصائح لجمهورها لمواجهة كورونا

وجَّه المطرب وائل كافوري نصائح لجمهوره لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وكتب "كافوري" عبر حسابه قائلًا: "خلّيك بالبيت! لنساعد بتخفيف سرعة انتشار المرض!.. إنس الحفلات، السهرات والطلعات والبوسات وحطّ إّيدك بإّدي! و ادعو لله انو يفرجها عليّنا!". بالبيت! لنساعد بتخفيف سرعة انتشار المرض!.. إنس الحفلات، السهرات والطلعات والبوسات وحطّ إّيدك بإّدي! و ادعو لله انو يفرجها عليّنا!". وأضاف:"وتذكَّر يلّلي بتحًبُن وتذكر إنو راح نرجع نسهر سوا، نتعشّى سوا، ونطلع ونحتفل سوا!! وفكَّر بالأيام اللي جايي ادّيش رح تكون أحلى وأحلى من هالأيام السودا !!! خليك بالبيت مش كرمَالك وبَس! كرمال أهلَك وعيّلتك".

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