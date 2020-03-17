محمد رمضان: علمت أن كل شيء بيد الله فاطمأن قلبي

نشر الفنان محمد رمضان صورة جديدة له وظهر فيها وهو يمتطي إحدى عربياته الفاخرة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".



وعلق رمضان على الصورة قائلاً:"علمت أن كل

شيء بيد الله فاطمأن قلبي ثقة في الله نجاح" ، ونالت الصورة إعجاب الكثير من المتابعين وتمنوا له مزيد من التقدم الباهر في حياته العملية والفنية.

يذكر أن أحدث أعمال الفنان"رمضان" مسلسل "البرنس" بجانب عدد من النجوم من بينهم نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، رحاب الجمل، أحمد داش وعدد آخر من الفنانين.