فيونا آبل تكشف عن ليلة مؤلمة مع مخرج وممثل تسببت في اقلاعها عن الكوكايين

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت النجمة ​فيونا آبل​ في مقابلة في the new yorker عن تجربتها في الإقلاع عن ​الكوكايين​ بعد ليلة واحدة مؤلمة.

وكشفت أن اثنين من المشاهير تسببا في تركها للكوكايين هما حبيها السابق ​بول توماس أندرسون​ ، الذي وصفته بأنه "ناقد بشدة ، وازدراء" ، والمخرج كوينتين تارانتينو.

في مقال لصحيفة نيويوركر ، ورد ، "أبل تركت الكوكايين قبل سنوات ، بعد قضاء ليلة واحدة مؤلمة في منزل كوينتين تارانتينو ، والاستماع لتفاخر كوينتن وبول ."

وقالت في نكتة في المقابلة: "كل مدمن يجب أن يُحبس في قاعة سينما خاصة مع كوينتين وبول والكوكايين ، ولن يرغبوا في التعاطي مرة اخرى".

في المقال ، وصفت فيونا علاقتها مع توماس أندرسون ، وتذكرت أنه "تركها خائفة ومخدرة". ووصفت حادثة واحدة بعد حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 1998 حيث ألقى كرسيًا عبر الغرفة ، لكنها تصر على أنه لم يسئ معاملتها جسديًا.

بول توماس أندرسون الآن على علاقة مع مايا رودولف ولهما أربعة أطفال.

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