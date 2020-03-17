سينتيا سامويل تخبئ هذه المفاجأة لجمهورها في السباق الرمضاني

ميرنا وليد - بيروت - بدأت الممثلة اللبنانية ​سينتيا سامويل​ بتصوير مسلسل ​من الآخر​ في سياق الدراما الرمضانية التي ستشارك فيها هذا العام، وستلعب دور محامية عبر شخصية "تارا ماضي" التي تعتبرها سينتيا شخصية مركّبة ومختلفة عن كلّ ما قدمته سابقاً، معتبرةً أن هذا الدور قريب جداً إلى قلبها ويحمل لها تحدّ جديد هي سعيدة بخوضه. وفي هذا الإطار، أكّدت سينتيا أن الجمهور سيعجب حتماً بهذه الشخصية التي سيتعاطف معها المشاهدون وسيرون فيها عيّنات من شخصيات كثيرة في مجتمعنا، ويضم مسلسل من الآخر نخبة من أهم الممثلين اللبنانيين والعرب منهم معتصم النهار وريتا حايك وهو من انتاج شركة " الصبّاح".

هذا وعمدت سينتيا الى تغيير مظهرها بالكامل من أجل هذا الدور بحيث ستظهر خلال المسلسل بلوك جديد كلياً يتناسب مع الدور،وهي بالتالي تحرص على عدم الظهور به في الوقت الحالي عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي لا تكشف الكثير عما ينتظر الجمهور في هذا الإطار."وكانت سينتيا سامويل أنهت الممثلة سينتيا صامويل تصوير دورها في مسلسل "ما فيي 2 " الذي يعرض حالياً على شاشة ال أم تي في والتي لعبت فيه دور "كارين"، حيث تميزت سينتيا بتأدية هذه الشخصية التي تمحورت حولها الكثير من الأحداث الشيّقة، والتي قدّمت إضافة درامية على قصة المسلسل بجزءه الثاني. وبالفعل، فقد تلقّت سينتيا عدداً كبيراً من ردود الأفعال الإيجابية حول آداءها، لا سيما وأنها تحقق حضوراً وتقدماً لافتاً في الأدوار التي تؤديها.