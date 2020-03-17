ميرنا وليد - بيروت - شاركت صفحة تعنى بكل ما يتعلق بأخبار الفنان اللبناني ​وائل كفوري​ دعوته للناس لالتزام بيوتهم وعدم الخروج منها.

ونشرت الصفحة صورة لوائل وهو جالس على أريكة في المنزل يؤشر بإصبعه نحو الكاميرا وعلقت عليها نقلاً عنه :"خلّيك بالبيت! لنساعد بتخفيف سرعة انتشار المرض!

إنسىَ الحفلات، السهرات والطلعات والبوسات وحطّ إّيدك بإّدي ! و ادعو لله انو يفرجها عليّنا!

وتذكر يلّلي بتحًبُن وتذكر انو رح نرجع نسهر سوا، نتعشّى سوا، ونطلع ونحتفل سوا!! وفكر بالأيام اللي جايي ادّيش رح تكون احلى واحلى من هالأيام السودا !!! خليك بالبيت مش كرمَالك وبَس! كرمال اهلَك وعيّلتك!

إشارة إلى أن كفوري كان من المفترض أن يحيي حفلة يوم الأحد في 22 من آذار 2020 في لندن ولكن تم تأجيلها بسبب ظروف انتشار وباء كورونا وقد أعلن مدير أعمال وائل كفوري ​إيدي غانم​ هذا الأمر منذ أيام في صفحته الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي ونشر مقطع فيديو لإعلان الحفل وكتب :"لأن الظروف أقوى منا مرات، تمّ تأجيل حفل وائل كفوري المقرّر ب ٢٢ آذار لموعد غير محدّد بسبب فيروس "كورونا". على أمل اللّقاء قريباً".

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كانت هذه تفاصيل خبر وائل كفوري يدعو الناس لالتزام بيوتهم ويؤجل حفله بسبب الكورونا-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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