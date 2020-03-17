رويدا عطية: "ارحمو الناس"

ميرنا وليد - بيروت - طلبت الفنانة السورية ​رويدا عطية​ طرقا اخرى غير "الديتول" للتعقيم، وذلك بسبب انقطاعه من السوق، وفي حال وُجد سيكون بسعر عال، مشيرة بدورها الى ان هذه المرحلة ليست للربح التجاري.

وكتبت رويدا على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "ممكن تفيدونا بطرق تعقيم غير الديتول واخوانه لانو انقطع من السوق واذا لقينا صار اغلى من الدهب طيب وهالعالم الفقيره يللي يادوب تأمن لقمه الاكل لعيلتا كيف ممكن تقدر تشتري بخاخ للتعقيم او محارم عاليه الكحول، ارحمو الناس مو وقت الربح التجاري".

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