نجمة Frozen و Happy Death Day أصيبت بالكورونا

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة الأميركية ​راشيل ماثيوز​ البالغة من العمر 26 عاما عن إصابتها ب​فيروس كورونا​ المستجد حيث انها شعرت بإصابتها بأعراض الفيروس، فخضعت للفحوصات التي أثبتت أنها حاملة للمرض وخضعت بعدها للحجر الصحي.

النجمة هي ممثلة الفيلم ​Frozen​ II حيث قدمت الاداء الصوتي للشخصية الخيالية Honeymaren وسلسلة أفلام الرعب ​Happy Death Day​.

وقالت راشيل أنها ستجيب عن جميع الأسئلة والمخاوف حول الفيروس.

و نصحت الجميع ان يعتنوا ببعضهم وذكرت ان السلطات في لوس انجلوس لم تتخذ أي إجراء أكثر من العزل بعد إثبات إيجابية التحاليل، ولم تتلق اي دواء.

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