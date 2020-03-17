خمنوا من هذه الطفلة التي أصبحت أشهر نجمات مصر

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ميرنا وليد - بيروت - هي ممثلة لمع نجمها بالعديد من الأعمال المميزة في الدراما والسينما، ولعل أشهر أعمالها كان الثنائية مع الفنان المصري تامر حسني في سلسلة "عمر وسلمى" الذي حقق جماهيرية كبيرة من خلاله.
هي الممثلة المصرية مي عز الدين التي انتشرت لها صورة من طفولتها، وحصدت نسب مشاركة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي، وأحدثت صدمة للناشطين الذين انقسمت آراؤهم بين من أشار الى ان الصورة القديمة تشبه ملامح عز الدين حالياً، وآخرون نفوا وجود أي شبه بين مي الطفلة ومي الحالية.
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