على الرغم من خطر كورونا.. فوز الفهد تحتفل بزفافها -بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - على الرغم من انتشار وباء كورونا في العديد من الدول والتزام مواطني هذه الدول منازلهم في نوع من الحجر الصحي كإجراء احترازي لحصر الوباء، تحدت الفاشينيستا الكويتية ​فوز الفهد​ هذه الظروف ولم تؤجل زفافها بل أقامته في ظل الظروف الاستثنائية هذه داعية الجمهور والمتابعين لمشاركتها فرحتها.

ولم تكشف فوز الفهد عن هوية زوجها إلا أن عدداً من المتابعين كشفوا عبر صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن الزوج الغامض، حيث ذكرت المصادر المتعددة أنه رجل الأعمال الكويتي الثري ​عبداللطيف أحمد عبداللطيف الصراف​، وهو ابن عائلة كويتية ثرية، حيث إنه حفيد الملياردير الكويتي عبداللطيف الصراف، وجرى تداول بطاقة الدعوة لحفل الزفاف.

وبدت الفهد بفستان زفاف أبيض بسيط وأنيق أظهر جمال جسدها في حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي موجهة رسالة إلى جمهورها تقول فيها إنها ستبدأ معهم صفحة جديدة، مشيرة إلى إن الحفل سيكون مقتصراً على أقرب الأقربين لكنها وعدت بتصوير عرسها ومشاركة متابعيها فرحتها.

وتمنت فوز الخلاص من الفيروس المنتشر لتكون الفرحة فرحتين، مبينة أنها التزمت بقرار الدولة فيما يتعلق بعدم التجمع حرصا على عدم انتشار الفيروس.

ورصد الفيديو القاعة التي سيتم فيها حفل الزفاف الفاشينيستا وحضر الحفل عدد من صديقاتها المقربات.

وفوز الفهد هي خبيرة تجميل، ومدونة موضة وأزياء وفاشنيستا كويتية، وتُعدّ من أشهر الشخصيات المؤثرة في الوطن العربي في عالم الجمال والأناقة منذ أن بدأت تنشط فيه في العام 2014.

إشارة إلى أن فوز الفهد كانت أشارت الجدل مؤخراً حين ظهرت في مقطع مصور تدعو السيدات للذهاب إلى صالون التجميل الخاص بها رغم الحظر الحكومي الذي يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا في الكويت.