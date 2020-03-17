ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ صورة قديمة لها برفقة طفلها كريستيانو، وذلك بمناسبة عيد ميلاده السنتين.

وعلّقت سيرين على الصورة عبر صفحتها الخاصة قائلة: "متل اليوم الله عطاني نعمة ثانية بعد بنتي تاليا غير كل النعم الله هداني طفل نطرتو كتير وكنت صلي اغمرو بين ايديي كنت اتخايل كيف رح يكون شكلو بتذكر كتير منيح اول نظرة منو وأول ضحكة وأول غمرة. بحبو حب هو واختو ما إلو وصف ولا حدود ... صارو سنتين يا قلبي وعمري وروحي يا رب عطيه عمر وايام حلوة وصحة وفرح الدني".

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كانت هذه تفاصيل خبر سيرين عبد النور برفقة طفلها: "بحبو حب هو واختو ما إلو وصف ولا حدود"-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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