كتب امير فتحي في الثلاثاء 17 مارس 2020 06:55 مساءً - نشرت الفنانة اللبنانية ” رويدا عطية ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” أعربت فيها عن استيائها من ارتفاع أسعار ” الديتول ” الذي يستخدم في التعقيم واستغلال التجار للأزمة الحالية بانتشار فيروس كورونا المستجد للربح التجاري .
وتساءلت رويدا عطية في تغريدتها حول وجود طرق أخرى للتعقيم فكتبت : ” ممكن تفيدونا بطرق تعقيم غير الديتول وإخوانه لإنه انقطع من السوق واذا لقينا صار أغلى من الدهب ” .
وتابعت : ” طيب وهالعالم الفقيرة ياللي يادوب تأمن لقمة الأكل لعيلتها كيف ممكن تقدر تشتري بخاخ للتعقيم أو محارم عالية الكحول .. ارحموا الناس مو وقت الربح التجاري ” .
كانت هذه تفاصيل خبر رويدا عطية : ” الديتول صار أغلى من الدهب .. ارحموا الناس “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.