بيومي فؤاد يقع في غرام يسرا في «دهب عيرة»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يشارك الفنان بيومي فؤاد، في بطولة مسلسل “دهب عيرة”، مع الفنانة يسرا، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.

ويعد هذا هو التعاون الثاني له مع يسرا، بعد فيلم “صاحب المقام”، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وكشف بيومي فؤاد تفاصيل دوره في المسلسل خلال لقائه في برنامج Trending MBC ، والمذاع عبر فضائية mbc 4، قائلًا، إنه مطلق ولديه ولد ويقع في غرام يسرا، التي تراه كشقيق لها، وهو حب من طرف واحد.

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إنه شخص “مدهول”، وتلقائي في نفسه ولديه مصنع صغير ومتيسر الحال، ويسرا أغنى منه ولكنه لا ينظر لذلك ولا يفقد الأمل فيها.

وقالت الفنانة يسرا إن بيومي فؤاد يؤدي دور جارها وأكثر شخص يقف إلى جانبها هو وشقيقته.

مسلسل “دهب عيرة”، وهو إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، ويشارك في بطولته إلى جانب يسرا كل من حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، جومانا مراد، بيومي فؤاد، خالد أنور، خالد سرحان، وهنادي مهن وتيام مصطفى قمر وعدد آخر من الفنانين.

وتدور أحداث المسلسل حول المشكلات الأسرية التي تتسبب في هروب أحد أفراد العائلة إلى طريق الإدمان، إذ تجسد يسرا شخصية «عهد» التي تمتلك مصنع ملابس، وتنشغل دائمًا بحل مشكلات أخواتها، بينما تهمل ابنها «هشام»، الذي يجسد دوره الفنان الشاب خالد أنور، وهو شاب جامعي يصبح مدمنًا.