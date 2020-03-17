يسرا: مفيش حاجة تقدر تهزمنا وهكذا نقضي على كورونا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجهت الفنانة المصرية يسرا، رسالة خاصة لجمهورها عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”، أكدت فيها أن العالم كله يواجه فيروس كورونا، والوقاية خير من العلاج وبمساعدتنا لبعض سننتصر على هذا الفيروس.

وأضافت: “مش عايزة الرعب والخوف يمتلكنا دا فيروس زي أي فيروس تني، واعتقد أننا في امتحان ولازم نعديه، بالإيمان ومساعدة بعضنا ومساعدة الدولة فيما تقدمه وكلنا لابد أن يكن يد واحدة لنتحدى هذا الفيروس”.

وقالت في تعليقها على الفيديو: “أنا بطلب نساعد ونطمن بعض عشان نعدي المرحلة الصعبة دي.. طول عمرنا بنواجه صعوبات أكبر بكتير والحمد لله عدينها بالوحدة والحب والإيمان.. مفيش حاجة ممكن تهزمنا طول ماحنا إيد واحدة.. وأهم حاجة الوقاية والالتزام بالتعليمات طمنوا بعض خليك في البيت”.

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وتشارك الفنانة يسرا، في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل “دهب عيرة”، وهو إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، ويشارك في بطولته إلى جانب يسرا كل من حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، جومانا مراد، بيومي فؤاد، خالد أنور، خالد سرحان، وهنادي مهن وتيام مصطفى قمر وعدد آخر من الفنانين.

وكانت يسرا، قد شاركت مؤخرًا ضمن لجنة تحكيم الأوسكار، في دورته الـ 92، وبذلك تكون أول فنانة عربية تشارك في لجان تحكيم الأوسكار.

يذكر أن والدة يسرا، رحلت عن عالمنا في 24 يوليو، وذلك بعد تعرضها لأزمة صحية، ودخلت يسرا في حالة حزن شددية ابعدتها عن الأضواء لفترة قبل أن تؤدي مناسك العمرة.