ياسمين عبدالعزيز تتحدى كورونا بحضن سوسن بدر.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، بفيديو لها برفقة الفنانة سوسن بدر، من كواليس “ونحب تاني ليه”.

ياسمين عبدالعزيز، قال في الفيديو: “ياختي هاتي حضن ياختي.. كورونا”، في تحدي منها لإرشادات الأمان من الإصابة بكورونا بمنع التلامس والسلام والقبلات والأحضان لتجنب الإصاب بفيروس كورونا.

مسلسل “ونحب تاني ليه”، يشارك في بطولته بجانب ياسمين عبدالعزيز كل من شريف منير وكريم فهمي وسوسن بدر وإسلام جمال وبدرية طلبة وإيمان السيد وليلى عزالعرب وتارا عماد وصبا الرافعي وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

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وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسي اجتماعي تتخلله بعض المواقف الكوميدية، وتركز على المشكلات الزوجية والأسرية بشكل عام.

وكانت ياسمين عبدالعزيز قد تعرضت لأزمة مؤخرا، بعد أن هاجمها شقيقها الفنان وائل عبدالعزيز بسبب ارتباطها بالفنان أحمد العوضي.

وائل عبدالعزيز وجه رسالة لشقيقته ياسمين عبدالعزيز، على حسابه الخاص على موقع “الفيس بوك”، قال فيها: “بصى يا ياسمين يا عبد العزيز يا أختى، أنا معاكى وفى ضهرك من وأنتى صغيرة شيلت مشاكل كتيًر بسببك من وأنتى عيلة صغيرة، بداية من مشاكلك مع الشاعر وبرادة وأنتى عارفة إن أنا أتاذيت فيها إزاى وقضية الشغالات مؤخرًا غير قضية الضرب اللى كانت بينك وبين بنت هشام سليم الممثلة اللى لبستيها التورتة فى وشها”.

وأضاف: “وقفت جمبك بكل ما أملك من قوة أدافع عنك فى كل موقف صعب مر عليكى ونسيت حياتى ونفسى عشانك وبقى كل همى أنا ووالدتك، إنك تكبرى وتبقى نجمة فى مجالك، سيبنالك اختياراتك كلها لنفسك ووفقنالك على معظم قراراتك وكنت الوحيد اللى ساندتك ووقفت جنبك فى طلاقك، لكن هنهرتل وتروحى تعرفى واحد أصغر منك بـ10 سنين لا من سنك وتتصورى صور مالهاش أى لازمة على حساب سمعتك وسمعتنا، لا ومحدش هيسمح، من أمتى وإحنا بنعمل أعياد ميلاد وتنزل على السوشيال ميديا، من أمتى الناس بتجيب فى سيرتنا؟ ونقعد نتعاكس على السوشيال ميديا؟”.