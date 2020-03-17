أسماء لمنور تخصص حساباتها على السوشيال ميديا للتوعية بفيروس «كورونا»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قررت الفنانة المغربية أسماء لمنور تخصيص حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لتوعية الجمهور بفيروس “كورونا”.

أسماء كتبت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “مساء الخير أعزائي.. لاحظتم أنني توقفت -منذ أسبوع- عن مشاركتكم أي منشور أو صور تتعلق بنشاطي الفني أو إطلالتي وصوري لانني أعتقد ان ما تعيشه الإنسانية يحتاج منا -جميعا- تركيزًا كاملًا على محاربة هذا الوباء الذي اجتاح العالم في الأيام القليلة الماضية”.

وأضافت: “لذلك سأحاول تخصيص حساباتي في وسائل التواصل الاجتماعي للتحسيس والتوعية بعيدًا عن التهويل والتخويف أو الاستخفاف والسخرية.. الظرفية تحتم على الجميع المساهمة في الحد من انتشار فيروس COVID19 باتباع نصائح المختصين و منظمة الصحة العالمية و وزارات الصحة في بلداننا والابتعاد عن مروجي الإشاعة والمعلومات المغلوطة التي لا تستند على أسس علمية.. وختامًا نسأل الله السلامة والعافية”.

وأسماء لمنور فنانة مغربية ولدت في مدينة الدار البيضاء، وكانت بدايتها بالمجال الغنائي عام 1995 بالسابعة عشر من عمرها من خلال إحدى الأغاني التي أنتجتها الإذاعة الوطنية المغربية، وبين أعوام 1996 و2000 حظيت بفرصة زيارة بلدان عديدة رفقة «مجموعة أوريونتال مود الموسيقية»، ومن بين كل البلدان التي زارتها كانت مصر وليبيا ودول الخليج أهمها الكويت، أعجب بها العديد من المغنين وحظيت بالتعاون مع الفنان كاظم الساهر والفنان أبو بكر سالم وعبد الله الرويشد وعلي بن محمد وحسين الجسمي، عرفت بتعاونها مع علي بن محمد بأغنية «قلبي دايم معاكم» التي حققت نجاحاً عربيًا، أول من قدمت أغنية مشتركة مع الفنان كاظم الساهر.