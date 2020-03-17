وفاة شقيقة الفنانة بوسي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفيت السيدة هدى، الشقيقة الكبرى للفنانتين بوسي ونورا، صباح اليوم الثلاثاء، وتم تشييع جثمانها بحضور عددًا من الأهل والأصدقاء وبعض نجوم الفن المقربين منهما.

وشيعت الجنازة لمقابر العائلة، ولم يتم تحديد موعد العزاء حتى الآن.

ولم تظهر شقيقة الفنانة بوسي في أي من مناسبتها الفنية غو الشخصية سوى في صورة قديمة لهما برفقة والدتهما.

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وكان آخر ظهور للفنانة بوسي في فبراير الماضي بالمملكة العربية السعودية أثناء أداء فريضة العمرة مع ابنتها مي نور الشريف وظهرت الفنانة نورا في عزاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي نوفمبر الماضي.

مسلسل ” قيد عائلي”، يشارك في بطولته كل من عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين، صلاح عبد الله، سيمون، وهالة فاخر، ونضال الشافعي، ومنة فضالي، ودينا فؤاد، ميرهان حسين، محمد نجاتي، سيناريو وحوار محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وحقق المسلسل نسبة نجاح كبيرة خلال عرضه وذلك كونه يتناول مشاكل عائلية قريبة من الواقع ويهتم بها الجميع.