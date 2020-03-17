يسرا سعوف تتبرع لمتضرري الحجر المنزلي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلنت الفنانة المغربية يسرا سعوف، تبرعها بجزء من أموالها لأسر فقيرة وذلك حتى لا تضطرهم حاجتهم للخروج وقت العزل الصحي في البيوت من الخروج.

يسرا سعوف، قالت في منشور لها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”: “لان أحسن تضامن هو أن تساعد بالبقاء في المنزل، أعلن تخصيص مبلغ مالي لأربع عائلات لا معيل لها ولا يمكن أن توفر قوت يومها إلا بالخروج بحثًا عن العمل”.

وأضافت: “أرجوا من المشاهير و الفنانين مساعدة العائلات في ظروف صعبة والله لا يضيع أجر من أحسن عملًا”.

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وأنهت كلامها قائلة: “خلونا كلنا أيد وحدة و اللي يقدر يساعد بأي شي ما يبخلش”.

ونالت مبادرتها على العديد من ردود الأفعل بني متابعيها الذين أثنوا عليها وطالبوا نجوم الفن بأن يسيروا على خطاها.

وتألقت المغنية المغربية يسرا سعوف، في عالم الشهرة، عن عمر يناهز 20 عامًا، بعد مشاركتها في الموسم الثاني من برنامج “آراب أيدول”، الذي بُثَّ على قناة mbc، ونالت إعجابًا كبيرًا من قِبل لجنة التحكيم والجمهور، حيث إنّ صوتها مرتبط بالمغنية المصرية نجاة الصغيرة، وحازت يسرا على المرتبة التاسعة في المنافسة، ومن ثَمَّ اشتهرت وأكملت مجالها الفني المميز واللامع.

وقدمت يسرا سعوف، عددًا من الأغاني الناجحة ومن بينها: “حبيبي مختلف”، “شايف بعينك”، “كتب ربي”، “ما حبك”، “معنى الغرام”، وغيرها، كما أن يسرا سعوف صوّرت العديد من الأغاني على طريقة الفيديو كليب، ونالت نسب مشاهدة عالية على يوتيوب.