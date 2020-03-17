مالوما يطرح أغنيته الجديدة Qué Chimba

متابعة بتجـــــــــرد: طرح النجم الكولومبي العالمي مالوما أغنية جديدة بعنوان Qué Chimba عبر المتاجر الموسيقية الكبرى وقناته الرسمية في موقع “يوتيوب”.

فيديو الأغنية تخطى حاجز المليوني مشاهدة بعد ساعات قليلة على بدء عرضه عبر قناة مالوما الرسمية، كما وتصدّر قائمة الفيديوهات الأكثر تداولاً عبر “يوتيوب” في عدد من بلدان العالم.

وكان مالوما قد أطلق مؤخرًا ألبومه الجديد “11:11” عبر المتاجر الرقمية الكبرى. ويتضمن الألبوم 16 أغنية من بينها أغنيات طرحها على طريقة السينغل في الفترة الماضية وأخرى يقدّمها على طريقة الديو بمشاركة عدد من الفنانين ومنهم مادونا، مارادونا وريكي مارتن.

تجدر الإشارة إلى أن مالوما يعتبر من أشهر الفنانين العالميين على الإطلاق حيث يتمتّع بجماهيرية جارفة في مختلف أنحاء الأرض وهو ما يظهر بوضوح في حفلاته التي تستقطب أعداداً كبيرة من الجمهور.