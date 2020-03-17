بوراك أوزجيفيت يتعرّض لهجوم عنيف ودعوة لمقاطعة مسلسله الجديد!

متابعة بتجـــــــــرد: أثار الصحفي التركي أمير دونالتشن الجدل بعد هجومه الكبير على النجم التركي بوراك أوزجيفيت ومسلسله “المؤسس عثمان” حيث وصفه بالفاشل.

أمير قال أنّ المسلسل هو الأسوأ من بين المسلسلات التاريخية التي تم إنتاجها في تركيا لأنّه يتضمّن أفكاراً دينية متطرّفة على حد تعبيره.

وأضاف أنّ هذا النوع من الأعمال الدرامية يؤثر سلباً على المشاهدين ودعا الجمهور إلى التوقف عن مشاهدته إلا أنّه لم ينكر موهبة بوراك والنجاح الذي حققه في أعماله السابقة.

أوزجيفيت بدوره رد بشكل حاسم على هذا الكلام حيث استغرب دعوة المشاهدين لعدم مشاهدة المسلسل مشيراً إلى أن المسلسل لو كان فاشلاً لما كان حقّق نسب مشاهدة مرتفعة حيث يتصدّر القائمة في يوم عرضه.