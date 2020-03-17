دروس ومكاسب نبيل شعيل مع “روتانا” في جديده “كبير الفن”

متابعة بتجــــــــــرد: رغم انشغال الناس عربياً وعالمياً بالأخبار المتداولة عن فيروس “كورونا” وضرورة توخي الحذر والحيطة، وملازمة المنازل تفادياً من الإصابة به، حقق الألبوم الجديد للفنان الكويتي نبيل شعيل بعنوان “كبير الفن 2020″، من انتاج شركة “روتانا للصوتيات والمرئيات”، نجاحاً ملحوظاً، وأصداء مميزة عند صدوره، إضافة لنسب استماع عاليه من خلال الاقبال عليه عبر المتاجر الموسيقية.

وفي الوقت الذي نشر فيه “بوشعيل” فيديو توعوي عن أهمية التزام الناس منازلهم في الفترة الراهنة تحاشيا للاصابة بـ”الكورونا”، غرد ممازحاً متابعيه: “مدامكم قاعدين في البيت اسمعوا البومي الجديد”كبير الفن”.

وقد تلقى نبيل شعيل التهاني على الـ”ميني البوم” الذي أصدره، حيث انهالت عليها الرسائل من الجمهور عبر مختلف مواقع التواصل الإجتماعي.

يتضمن ألبوم نبيل شعيل الجديد مع “روتانا” خمس أغنيات متنوعة، هي: “كبير الفن”،”حوبه”، “ندمان”، “جازلي” و”اخر حبنا” ، إتحد في انجازها نخبة من الشعراء وهم: عمر الكندري، فوزان الناصر، قصي عيسى، خالد الغامدي وأحمد الصانع، والملحنين وهم: أحمد الهرمي، علي صابر، أدهم ، عبد الله الجاسم وفواز المرزوق، والموزعين الموسيقين وهم: مهند خضر، عثمان عبود، وزيد نديم الذي كانت له “حصة الاسد” بتوزيعه ثلاثة أعمال من أغاني الـ”ميني البوم”.

يحمل ألبوم “كبير الفن 2020” من الوفاء ما يحمله من التجديد والفكر الموسيقي المتطور، حيث يخص “بوشعيل” من خلاله، كبير الغناء الخليجي والحضرمي الراحل الفنان أبو بكر سالم بالأغنية التي تحمل عنوان الألبوم ويقول مطلعها :”كبير الفن أبونا بوبكر سالم.. وتعزف من وتر فنه ايدينا، نغني له وكان يغني دايم.. ما علينا يا حبيبي ما علينا، جميل بفنه وناسه.. عظيم فصوته واحساسه، تغنى في حنين الحب وأهواله، على ذكراه نبقى ما نسينا..”.

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أغنية “كبير الفن” لاقت استحسان جمهور الراحل أبو بكر سالم واعتبروها تذكيراً للأجيال الشابة بقامة رحلت عنا جسداً وبقيت حاضرة بأعمال أصبحت راسخة في مكتبة الأغاني العربية.

أشرف موسيقيا على ألبوم “كبير الفن 2020” الشاعر أحمد الصانع، الذي قال في تصريح له: “أشكر نبيل شعيل على اتاحة الفرصة لي ولزملائي المبدعين لأن نحلق في سمائه بألبوم (كبير الفن) وأتمنى أن تحوز اختياراتنا رضاكم، والشكر الكبير لكل من ساهم في خروج الألبوم للنور”.

كما توالت ردود الفعل الايجابية من جانب العديد من صناع الموسيقى في الخليج، ورواد منصات التواصل الاجتماعي احتفاء بالالبوم، خاصة وأن “بوشعيل” يقدم في جديده عدداً من الأسماء الشابة القريبة من الجمهور، كما تعاون مع أسماء لامعة على صعيد الأغنية العراقية.