نجوم ورطوا أنفسهم بتصريحات صادمة على الهواء مباشرة! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

غالبا ما يعتمد النجوم على المقابلات المسجلة للظهور على جمهورهم؛ لأن ذلك يتيح لهم التحكم بتصريحاتهم وحذف ما يريدون.

وفي هذا التقرير، الذي أعده فريق "فوشيا"، يعرض بعض المواقف التي أثار بها النجوم غضب جمهورهم بسبب تصريحات غريبة أو فتاوى دينية غير صحيحة.

وتعرضت الفنانة المصرية يسرا للسخرية حينما قالت إنه "عندما نزل عمرو بن العاص إلى مصر لم يكفر المسيحيين وهو من أولياء الله الصالحين ومن الأربعة المبشرين بالجنة"، رغم أنه ليس من المبشرين بالجنة، كما أن المبشرين ليسوا أربعة، ولكنهم عشرة.

الفنانون لا يعلمون كل شيء، وهذا الدليل لذلك عندما صرح الفنان عمرو عبد الجليل في أحد اللقاءات الصحفية: "أنا إنسان تافه وهذا الكلام أكبر مني". وذلك حتى لا يقع بأخطاء زملائه مثل الفنان المصري محمد رمضان.

وقال محمد رمضان خلال لقاء تلفزيوني إن مبررات ما يفعله من تفاخر بسياراته وعقاراته وحيواناته المفترسة ومختلف ممتلكاته أنه يريد توثيق نجاحه، وقال: "إن لم توثق نجاحك فلن يوثقه أحد".

وأضاف:" هناك نظرية علمية من آلاف السنين تقول لا تربط ثابتا بمتحرك، فالدين ثابت" ليقاطعه المذيع مستغربا ومستفسرا عن أصل هذه النظرية التي أفاد بها، ليرد الفنان بأنها "نظرية عظيمة".

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وسقطت الفنانة المصرية سمية الخشاب في فخ الانتقادات بعد أن استشهدت في كلامها عن الإخوان خلال حوارها مع الإعلامي وائل الأبراشي بآية قرآنية من سورة الأنفال قائلة: "ويكيدون ويكيد الله والله خير الكائدين".

ولكن الآية الصحيحة تقول: "يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين"، بعدها تعرضت الخشاب لكثير من الانتقادات.

كما أن الفنانة فيفي عبده عندما قررت أن تدعم السياحة والتأكيد على أن مصر بلد الأمن والأمان، استشهدت بآية من سورة "يوسف" وهي "أدخلوا مصر إن شاء الله آمنين" لتنطقها بالعامية "خشوها آمنين".

وظنت النجمة اللبنانية مايا دياب أن كلمة "اللهم لا شماتة" آية قرأنية، حينما أدلت بهذا خلال أحد اللقاءات التلفزيونية، عندما استشهدت بها ولكنها وقعت في الخطأ.

وأثناء كلمة ألقاها الفنان هاني سلامة، حاول أن يستشهد ببعض الآيات القرآنية من سورة الرعد قائلاً: "إن الله لا يغير النفس الا ما يغيروا ما بأنفسهم"، ولكن الآية الصحيحة هي "إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم". ليظهر أنه نطق الآية القرآنية بطريقة خاطئة لم تغفر له أمام جمهوره.