تفاصيل جديدة في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

كشفت رهاب بيطار محامية أسرة قتيل منزل نانسى عجرم، عن تطورات جديدة في ملف القضية بعد تحقيق الجانب السوري.‏

صرحت البيطار في فيديو مصور نشرته عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، أن لجنة الطب الشرعي السورية قد انتهت من معاينة ‏جثة القتيل، وخرجت بنتيجة لم تعلن رسميًا بعد وهي أن تعدد المرامي النارية في جثة محمد الموسى تفيد بنية فادي الهاشم زوج نانسي عجرم في الإجهاز على ‏القتيل.‏

كما نشرت رهاب البيطار عبر حسابها على Twitter مجموعة من التغريدات أكدت فيها على مسئوليتها الخاصة ما جاء في الفيديو، ‏بالإضافة إلى التصريح بأن الوفاة ناجمة عن نزف دموي وتهتك دماغي سببه تعدد المرامي النارية.‏

أضافت محامية أسرة القتيل أن هناك 11 مرمى ناري بشكل مؤكد دخلت وخرجت من جسد محمد الموسى.‏

جدير بالذكر أن فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، في نيو سهيلة بلبنان كانت قد تعرضت للاقتحام، من قبل أحد الأشخاص ويدعى ‏محمد ‏حسن موسى، سوري الجنسية، بغرض السرقة‎.‎

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ووفقا لما ذكرته وسائل إعلام لبنانية، فقد تمكن السارق من التسلل ليلاً إلى داخل المنزل حاملا مسدسه الذي تمكن بواسطته من ‏إبعاد ‏ثلاثة حراس شخصيين للمنزل، بمجرد أن شهر المسدس عليهم، وتابع سيره داخل المنزل، لكنه فوجئ بزوجها الدكتور فادي ‏الهاشم ‏فأشهر مسدسه في وجهه ليحدث إطلاق نار بين الطرفين، مما أدى إلى مقتل السارق على الفور وحضرت إلى المكان عناصر ‏من ‏القوى الأمنية والأدلة الجنائية والتحقيقات جارية‎

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