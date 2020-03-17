تفاصيل جديدة في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

القاهرة – لايف ستايل
كشفت رهاب بيطار محامية أسرة قتيل منزل نانسى عجرم، عن تطورات جديدة في ملف القضية بعد تحقيق الجانب السوري.
صرحت البيطار في فيديو مصور نشرته عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، أن لجنة الطب الشرعي السورية قد انتهت من معاينة جثة القتيل، وخرجت بنتيجة لم تعلن رسميًا بعد وهي أن تعدد المرامي النارية في جثة محمد الموسى تفيد بنية فادي الهاشم زوج نانسي عجرم في الإجهاز على القتيل.
كما نشرت رهاب البيطار عبر حسابها على Twitter مجموعة من التغريدات أكدت فيها على مسئوليتها الخاصة ما جاء في الفيديو، بالإضافة إلى التصريح بأن الوفاة ناجمة عن نزف دموي وتهتك دماغي سببه تعدد المرامي النارية.
أضافت محامية أسرة القتيل أن هناك 11 مرمى ناري بشكل مؤكد دخلت وخرجت من جسد محمد الموسى.
جدير بالذكر أن فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، في نيو سهيلة بلبنان كانت قد تعرضت للاقتحام، من قبل أحد الأشخاص ويدعى محمد حسن موسى، سوري الجنسية، بغرض السرقة.
ووفقا لما ذكرته وسائل إعلام لبنانية، فقد تمكن السارق من التسلل ليلاً إلى داخل المنزل حاملا مسدسه الذي تمكن بواسطته من إبعاد ثلاثة حراس شخصيين للمنزل، بمجرد أن شهر المسدس عليهم، وتابع سيره داخل المنزل، لكنه فوجئ بزوجها الدكتور فادي الهاشم فأشهر مسدسه في وجهه ليحدث إطلاق نار بين الطرفين، مما أدى إلى مقتل السارق على الفور وحضرت إلى المكان عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية والتحقيقات جارية
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