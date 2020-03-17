اصابة بطلة جيمس بوند "أولجا كوريلنكو" بفيروس كورونا

أعلنت النجمة العالمية وعارضة الأزياء الأوكرانية، أولجا كوريلنكو، إصابتها بفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وذلك بعدما أجرت اختبارات طبية خاصة بالفيروس وكانت النتائج "إيجابية" لحملها للمرض.

وأوضحت "أولجا" الأسباب التي دفعتها لإجراء تحاليل كورونا، حيث نشرت عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" قائلة: "معزولة داخل منزلي بعد التأكد من إصابتي بفيروس كورونا، كنت أشعر بالتعب منذ أسبوع، وكانت الأعراض الرئيسية التي جعلتني أقلق هي الحرارة والإرهاق والإعياء، إلى أن أجريت فحص كورونا الذي جاء إيجابياً".

ووجهت "أولجا" نصيحة لجمهورها بقولها: "اعتنوا بأنفسكم، ولا تستهينوا بالأمر".

وكانت نصائح أولجا لمحبيها بأن يحافظوا على أنفسهم مشابهة لتوجيهات النجم العالمي توم هانكس، الذي أعلن منذ أيام قليلة عن إصابته وزوجته ريتا ويلسون بوباء كورونا، أثناء تواجدهم في أستراليا، وسط تحذيرات وتعليمات الأطباء المشددة بالعزل لضمان الصحة والسلامة العامة.

Advertisements

جدير بالذكر أن الممثلة الأوكرانية من أصل فرنسي، قد بدأت شهرتها بعد مشاركتها للنجم العالمي دانيال كريج في بطولة أحد أفلام سلسلة جيمس بوند الشهيرة "Quantum of Solace"، الذي صدر عام 2008، وحقق إيرادات في شباك التذاكر العالمي وصلت إلى 589 مليون دولار.

قد يهمك ايضاً:

دانيال كريج يظهر في كواليس فيلم "جيمس بوند" بعد الإعلان عن الاسم الرسمي

تعطل استكمال تصوير فيلم "جيمس بوند" بسبب "لعبة فيديو"