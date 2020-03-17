كتب امير فتحي في الثلاثاء 17 مارس 2020 05:58 مساءً - نشرت الفنانة الأردنية ” صبا مبارك ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لها وجهت من خلالها رسالة إلى جمهورها ومتابعيها تحثهم على التفاؤل .
فكتبت في تعليقها عليها : ” يوم جديد وتفاؤل وثقة بكل شي حلو جاي .. بحبكم وديرو بالكم على حالكم ” .
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كانت هذه تفاصيل خبر متابعة تنتقد صبا مبارك : ” استري نفسك وعودي إلى الله ” .. كيف ردت الأخيرة عليها ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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