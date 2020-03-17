كتب امير فتحي في الثلاثاء 17 مارس 2020 05:58 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لمواطن سعودي مقيم في بريطانيا وهو يوثق اتصالا منه إلى الرقم الخاص بطوارئ الصحة البريطانية للإبلاغ عن الإصابة بفيروس كورونا .
حيث ظهر المواطن السعودي وهو يقوم بخطوات الإتصال برقم الطوارئ ولكن جاءت المفاجأة جاءت في الرد الآلي عليه .
حيث جاء في الرسالة المسجلة : ” إذا كان اتصالكم بشأن فيروس كورونا فلا داعي لإخبارنا .. إنكم ستبقون في منازلكم إذا كانت أغراضكم خفيفة ويمكنكم التعايش معها ” .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد : مواطن سعودي يبلغ طوارئ الصحة البريطانية عن الإصابة بكورونا ..والرد مفاجأة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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