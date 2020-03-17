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كتب امير فتحي في الثلاثاء 17 مارس 2020 05:58 مساءً - أعلنت الناشطة السعودية ” فايزة المطيري ” عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات ” تويتر ” عن زواجها .
حيث نشرت صورة لها وهي ترتدي فستان الزفاف وعلى رأسها تاج يعتليه الصليب بالإضافة إلى صور أخرى من داخل الكنيسة .
وكتبت فايزة المطيري في تعليقها على الصور قائلة : ” شكرا لكم كلكم على المباركات .. كان ودي اعزمكم كلكم ولكن خفت تتحمسون ويصير إطلاق نار وسوالف ” .
يذكر أن المطيري كانت قد أعلنت مؤخرا عن خروجها من الإسلام واعتناقها المسيحية من خلال نشرها لصورة مركبة تظهر فيها بالحجاب وبالأخرى بدونه .
وكتبت في تعليقها عليها : ” الحرية هي ان تقول لا لما لا تريد .. كنت امرأة مسلمة حزينة خائفة وأنا اليوم امرأة مسيحية قوية محبة مطمئنة تنمو في نعمة الرب ” .
الأمر الذي أثار الجدل وكثير من الانتقادات نحوها وطالب الكثير من السعوديين بمحاكمتها وعدم متابعتها على وسائل التواصل الإجتماعي مشيرين إلى ان ما تقوم به هدفه الشهرة ولفت الإنتباه والاستعراض .
كانت هذه تفاصيل خبر الناشطة السعودية ” فايزة المطيري ” تحتفل بزفافها من داخل الكنيسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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