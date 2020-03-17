كتب امير فتحي في الثلاثاء 17 مارس 2020 05:58 مساءً - طرح الفنان المصري ” محمود العسيلي ” عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات ” يوتيوب ” أغنيته الجديدة ” جنة تكفينا ” والتي قدمها بطريقة الفيديو كليب . الأغنية من كلمات يمنى العسيلي وألحان محمود العسيلي ومن توزيع الموزع أمير هداية . ونشر محمود العسيلي عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة تحمل الإعلان عن الأغنية على قناة اليوتيوب . Advertisements وكتب في تعليقه عليها : ” خليكوا في البيت و فيتامين سي كتير واسمعوا وانبسطو .. جنة تكفينا أغنية على نار هادية ” . F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. محمود العسيلي يطرح ” جنة تكفينا “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.