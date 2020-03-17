شاهد.. احمد الفيشاوي في مشهد ساخر: “ما حد يحط ايده على وجهه”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 17 مارس 2020 05:58 مساءً - شارك الفنان المصري احمد الفيشاوي على طريقته في حملة التوعية للوقاية من فيروس الكورونا المستجد وبشكل ساخر.
فقد نشر احمد الفيشاوي مقطع فيديو، عبر حسابه على انستغرام، ظهر فيه وهو يقول “يا جماعة لو سمحتوا من بعد اذنكم ما حدش يحط ايده على وجهه” ليضرب يديه على وجهه بعصبية مكررا “ما حدش يحط ايده على وجهه”.
يذكر ان من أهم قواعد الوقاية من فيروس الكورونا بالاضافة الى غسل اليديين بشكل منتظم هو عدم لمس الوجه.
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